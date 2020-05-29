МВД изучит предложение создать цифровой профиль мигранта в особом приложении, которое иностранец обязан установить на свой смартфон. Министерство подготовило прогноз развития миграционной обстановки с учетом форс-мажора из-за пандемии коронавируса.

МВД изучит предложение создать цифровой профиль мигранта в особом приложении, которое иностранец обязан установить на свой смартфон. Министерство подготовило прогноз развития миграционной обстановки с учетом форс-мажора из-за пандемии коронавируса.МВД предлагает выделить краткосрочный (до конца года) и среднесрочный (на ближайшие два-три года) периоды с "оптимистичным" и "пессимистичным" сценарием развития обстановки, сообщает РИА Новости.Есть предложение создать опытную разработку цифрового профиля мигранта, в котором отразят так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". В профиль занесут сведения о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье и криминальном прошлом.МВД может создать приложение "Мигрант", и приезжих обяжут устанавливать это приложение на свои мобильные устройства. К приложению привяжут цифровой профиль иностранного работника.После открытия границ власти могут выпустить предписание об обязательном подключении приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления приложения автоматически понизит рейтинг социального доверия к мигранту.Власти рассматривают возможность объявить правовую амнистию мигрантов, которые находятся в России незаконно, но не совершили преступлений. Такой шаг поможет провести массовую государственную регистрацию мигрантов.