Нападающий футбольной сборной Ирана и питерского Зенита Сердар Азмун с большой долей вероятности может перебраться в итальянскую Серию А. Вслед за клубом высшего дивизиона Наполи иранцем заинтересовался Милан, который готов составить конкуренцию неаполитанцам в борьбе за игрока.

Нападающий футбольной сборной Ирана и питерского "Зенита" Сердар Азмун с большой долей вероятности может перебраться в итальянскую Серию "А". Вслед за клубом высшего дивизиона "Наполи" иранцем заинтересовался "Милан", который готов составить конкуренцию неаполитанцам в борьбе за игрока.При этом переговоры "Наполи" с "Зенитом" идут ни шатко, ни валко, а руководители "россонери" напрямую контактируют с Фали Рамадани, агентом Азмуна, сообщает Сalciomercato.Com и, по данным инсайдеров, у Рамадани весьма неплохие отношения с Ральфом Рангником, наиболее вероятным кандидатом на пост нового лавного тренера "Милана".