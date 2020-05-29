Писатель и журналист Сергей Минаев решил помочь супругу певицы Наташи Королевой, Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан. Литературный деятель сделал танцору любопытное предложение.

Писатель и журналист Сергей Минаев решил помочь супругу певицы Наташи Королевой, СергеюГлушко, известному под псевдонимом Тарзан. Литературный деятель сделал танцору любопытное предложение.Сергей Минаевготов подписать с Сергеем Глушко договор. Согласно контракту, писатель и егопоклонники будут ежемесячно выплачивать танцору пенсию в 15 тысяч рублей. Правда, взамен мужКоролевой должен отказаться от любого другого дохода.Писатель подчеркнул, что таким образом танцор будет до конца жизни получать только пенсию. "Перестанешь, наконец, бабушкам и дедушкамзавидовать", – обратился Минаев к Глушко. Сергей пообещал, что на 15 тысяч еготезка будет жить "достойно и круто".Напомним, на дняхсупруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко возмутил общественность. Танцорзаявил, что из-за пандемии коронавируса его бизнес заморожен. Он и его коллегисидят без работы, а, следовательно, без денег. Глушко задался вопросом: почемугосударство платит деньги пенсионерам, а артистам не помогает.27 Фев 2020 в 10:09 PSTПосле шумихиСергей от своих слов отказался. Артист заявил, что его заявление – "фейк".Также Глушко пригрозил журналистам "кармой, которую никто не отменял". Артистуверил, что говорить с прессой больше не будет.