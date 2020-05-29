Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления, предусматривающего особый порядок увольнений, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления, предусматривающего особый порядок увольнений, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.В частности, ведомство предлагает запретить увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя в период пандемии. "Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника или по соглашению сторон", – цитирует документ РБК.При этом в документе нет запрета принимать решение о сокращении численности или штата во время карантина. Но решать можно – сокращать нельзя. Как поясняет издание, инициаторы законопроекта указывают на то, что если уведомление работников о сокращении истекает в то время, когда ограничительные меры еще действуют, увольнение переносится на первый день их окончания. При этом Трудовой кодекс предусматривает как минимум двухмесячный срок для предупреждения работодателем сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата. Минтруд предлагает сократить срок уведомления до двух недель.Что касается сотрудников организаций, не попадающих под ограничительные меры, то есть предприятий непрерывного цикла, аптек, продовольственных магазинов, банков и т. д., то для них закон предусматривает условия введения простоя. В частности, в случае если временная приостановка работы предприятия вызвана эпидемией или другими исключительными обстоятельствами, которые ставят под угрозу жизни людей, простой возникает по причинам, не зависящим от работодателя или работника. В этом случае последний должен получать в этот период не меньше ⅔ тарифной сетки, должностного оклада, который рассчитывается пропорционально времени простоя.В случае же если простой не связан с пандемией и возник по вине работодателя, тот должен выплачивать сотрудникам не меньше ⅔ от их средней зарплаты.При этом Минтруд предлагает увеличить срок перевода сотрудника без его согласия на работу, не обусловленную трудовым договором. Нынешнее законодательство ограничивает этот период одним месяцем, однако ведомство предлагает продлить его до трех месяцев. При этом зарплата сотрудника должна остаться на уровне среднего заработка на прежней должности даже при понижении квалификации.Сейчас проект министерства, как сообщает издание, находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ней участвуют правительство, работодатели и профсоюзы. После этого документ может быть внесен в правительство.