Подрабатывающий таксистом 49-летний москвич случайно спас клиентку из плена. А связующим звеном в этой истории стало мобильное приложение - именно через него удерживаемая двумя мужчинами женщина и дала знать о том, что фактически стала заложницей.

Подрабатывающий таксистом 49-летний москвич случайно спас клиентку из плена. А связующим звеном в этой истории стало мобильное приложение — именно через него удерживаемая двумя мужчинами женщина и дала знать о том, что фактически стала заложницей.Все произошло в ночь на 27 мая: Дмитрий Филин принял заказ и направился в Троицк, однако по пути ему стали поступать сообщения в чате с просьбой о помощи. Писала их женщина, которую он и должен был забрать. Сначала Дмитрий ей не отвечал, рассчитывая разобраться на месте, но после сообщения "Меня насильно удерживают, насилуют, не выпускают, я не знаю, где нахожусь" вступил в диалог. К тому моменту он уже прибыл по указанному адресу, но там не застал клиентки."Я уже понял, что что-то не так, что это не шутки, и позвонил в 112", — рассказал водитель "Яндекс.Такси".Он сообщил стражам порядка все, что ему удалось узнать у несостоявшейся пассажирки, в том числе номер телефона, фамилию и дату рождения, а те уже по биллингу смогли отследить, где ее удерживают. Как оказалось, это был не Троицк, а поселение Десеновское. Примерно через час злоумышленников задержали, а женщину, имя которой Дмитрий не запомнил, освободили.Гендиректор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко пообещал наградить Дмитрия за оказанную клиентке сервиса помощь."Такие водители — настоящие герои времени. Мы гордимся, что такие водители сотрудничают с нами", — отметил он.