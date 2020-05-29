Жители Москвы могут ознакомиться с графиком прогулок в Яндекс.Картах.

Жители Москвы могут ознакомиться с графиком прогулок в "Яндекс.Картах".Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.Он пояснил, что любой желающий после ввода адреса или при нажатии курсора на то или иное здание может узнать, в какие даты и дни недели жители могут совершать пешие променады.Немерюк подчеркнул, что "все гуляют по адресу прописки".27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители мегаполиса смогут выходить на прогулки, в том числе и в парки и скверы, и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Исключение составляют те, кому поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также те, кто живет вместе с заболевшими.