Днем 29 мая на западе Москвы случилось ЧП. В районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу. По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате ..

Днем 29 мая на западе Москвы случилось ЧП. В районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу.По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов.На месте происшествия работают правоохранители. Данные о пострадавших уточняются.