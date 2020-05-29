В России 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов — 232. Такие данные приводит оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в России 0,95 и в Москве 0,83. В РФ сделано более 10 миллионов тестов на COVID-19.

В России зафиксировано наибольшее число летальных исходов от коронавируса за все время пандемии - умерли 232 человека. Всего скончались 4374 пациента.Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 — столько же было 26 мая, этот показатель был максимальным за все время. Теперь этот антирекорд вырос ровно на треть. Это уже четвертый раз с середины мая, когда суточная смертность от коронавируса в России обновляет максимумы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности.За сутки было выявлено 8 572 новых случая COVID-19 в 84 российских регионах. У 39,4 процента не было клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число инфицированных достигло 387 623 человек. Из больниц выписаны 159 257 человек (из них 8264 выписаны за последние сутки).В Москве следующая статистика: 2332 новых случаев за сутки, 76 пациентов умерли и 3474 вылечились. Всего в столице зарегистрировано 175 829 случаев коронавируса.Коэффициент распространения инфекции в России снизился до 0,95 (ранее он составлял 1,0). В Москве второй день подряд этот показатель равен 0,83. В стране выполнено уже более 10 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 305 тысяч человек.