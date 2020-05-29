В России 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов — 232. Такие данные приводит оперштаб. Коэффициент распространения инфекции в России 0,95 и в Москве 0,83. В РФ сделано более 10 миллионов тестов на COVID-19.
В России зафиксировано наибольшее число летальных исходов от коронавируса за все время пандемии - умерли 232 человека. Всего скончались 4374 пациента.
Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 — столько же было 26 мая, этот показатель был максимальным за все время. Теперь этот антирекорд вырос ровно на треть. Это уже четвертый раз с середины мая, когда суточная смертность от коронавируса в России обновляет максимумы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности.
За сутки было выявлено 8 572 новых случая COVID-19 в 84 российских регионах. У 39,4 процента не было клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число инфицированных достигло 387 623 человек. Из больниц выписаны 159 257 человек (из них 8264 выписаны за последние сутки).
В Москве следующая статистика: 2332 новых случаев за сутки, 76 пациентов умерли и 3474 вылечились. Всего в столице зарегистрировано 175 829 случаев коронавируса.
Коэффициент распространения инфекции в России снизился до 0,95 (ранее он составлял 1,0). В Москве второй день подряд этот показатель равен 0,83. В стране выполнено уже более 10 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 305 тысяч человек.