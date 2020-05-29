За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в Бразилии превысило 1000. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель в стране.

За последние сутки число скончавшихся от коронавируса в Бразилии превысило 1000. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель в стране, сообщило министерство здравоохранения Бразилии.По данным ведомства, за сутки в стране умерли 1 156 человек с коронавирусной инфекцией, общее число жертв достигло 26 754.За сутки количество зафиксированных случаев коронавируса нового типа возросло на 26 417 (это также является антирекордом) и составило 438 238, передает РИА Новости.Сан-Паулу считается регионом, наиболее пострадавшим от пандемии – здесь при более чем 95 тысячах случаев инфицирования зарегистрировано порядка 7 тысяч смертей.11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По сведениям ВОЗ, в мире зарегистрировано 5 900 763 случая заболевания, скончались 361 775 человек, выздоровели 2 577 225 пациентов.