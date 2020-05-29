Эксперт по биологической защите Георгий Фролов рассказал россиянам о новых и малоизвестных симптомах коронавируса COVID-19. К ним относится, в частности – чувство заложенности носа при ее ..

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов рассказал россиянам о новых и малоизвестных симптомах коронавируса COVID-19. К ним относится, в частности – чувство заложенности носа при ее фактическом отсутствии.Помимо него об инфекции также могут свидетельствовать раздражения на языке и в горле. Беспокоиться также стоит при частичной потере обонянии и легком, но частом кашле. Фролов отметил, что зачастую подобные симптомы проявляются при так называемом бессимптомном течении болезни, но зараженные могут не обращать на них внимания.