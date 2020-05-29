Еще до вспышки коронавируса почти 110 миллионов человек на Ближнем Востоке и в Северной Африке страдали от недоедания. Карантинные меры и другие ограничения на передвижение обострили продовольственные кризисы на Ближнем Востоке. Более того, они могут создать потенциально новые кризисы, предупредила группа агентств ООН в среду.

Еще до вспышки коронавируса почти 110 миллионов человек на Ближнем Востоке и в Северной Африке страдали от недоедания. Карантинные меры и другие ограничения на передвижение обострили продовольственные кризисы на Ближнем Востоке. Более того, они могут создать потенциально новые кризисы, предупредила группа агентств ООН в среду.В совместном заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Всемирной продовольственной программы, ВОЗ, ЮНИСЕФ подробно описывается негативное влияние коронавируса на доходы домохозяйств, цепочки поставок продуктов питания и школьное питание."Карантинные меры создают трудности для многих уязвимых семей. Нынешние обстоятельства могут усугубить и без того сложную ситуацию с качественным питанием, с которой сталкиваются многие семьи", — сказали в агентствах.Почти 110 миллионов человек по всему региону страдают от недоедания. Особенно тяжело приходится Афганистану, Судану, Сирии и Йемену.Вспышка коронавируса заставила многих пойти на неприятный компромисс в том, что касается качества питания. В отчете отмечается, что люди, проводящие почти все время дома, едят больше расфасованных, обработанных продуктов. Более 17 миллионов студентов в регионе потеряли доступ к питанию в студенческих столовых. Для многих из них это была единственная возможность поесть за весь день.В Йемене почти 20 миллионов человек — две трети населения — страдают от нехватки продовольствия, включая более 2 миллионов детей. Всемирная продовольственная программа в Йемене, которой пришлось сократить вдвое число своих поставок на север, удерживаемый хути, отмечает, что для продолжения поставок продовольственной помощи ей необходимо $870 миллионов.Продовольственная безопасность растет и в Афганистане. Там более половины страны живет за чертой бедности. Когда соседний Пакистан закрыл свою границу на фоне опасений, связанных с коронавирусом, организации по оказанию помощи сообщили о задержке поставок основных товаров, включая 577 тонн продовольствия, которые должны были прийти в апреле.Топливный кризис, экономическая неопределенность в Ливане, стремительное падение сирийского фунта закончились тем, что цены на продовольствие в раздираемой войной Сирии взлетели до максимального уровня из всех, что когда-либо были зарегистрированы. В прошлом году, согласно данным ВПП, стоимость основных продуктов питания увеличилась на 107%.Агентства ООН призвали международных доноров поддержать цепочки поставок продуктов питания. Сейчас они нарушены из-за закрытия границ и карантинных мер. А региональным правительствам приоритетное внимание стоит уделять питанию детей, младенцев и кормящих матерей.