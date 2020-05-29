Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов сообщил, что выписался из больницы. Собираюсь до Успения (28 августа – Прим. ред.) провести в затворе, – написал священнослужитель на своем ..

Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов сообщил, что выписался из больницы. "Собираюсь до Успения (28 августа – Прим. ред.) провести в затворе", – написал священнослужитель на своем официальном сайте.Напомним, в начале мая Димитрий Смирнов был госпитализирован с симптомами пневмонии. Результаты его теста на коронавирусную инфекцию оказались положительными, сообщает "".Протоиерей прославился после ряда скандальных заявлений. В одном из интервью Димитрий Смирнов сравнил женщин, которые живут в гражданском браке, с проститутками.