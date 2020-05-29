Мужчина обвиняется в серии краж и угрозах убийством.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч.1, 2, 3 ст.158 (кража), ч.1 ст.119 (угроза убийством).В дежурную часть отделения полиции в конце 2019 года и начале текущего года обратились пятеро граждан с заявлениями о хищении имущества на общую сумму более 120 тысяч рублей из домов и хозяйственных построек, расположенных на территории Петушинского района.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к кражам причастен 39-летний житель города Костерево. Мужчина вину свою не отрицал и дал признательные показания. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули собственникам.Также сотрудниками полиции установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с бывшей супругой высказал в ее адрес угрозы убийством. А в апреле 2020 года на почве личных неприязненных отношений у обвиняемого произошел конфликт с местным жителем, в адрес которого он тоже высказывал угрозу убийством, при этом размахивал ножом.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.