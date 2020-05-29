На данный момент защитными стеклами уже оборудованы 58 отделений почтовой связи с наибольшим количеством посетителей во Владимире, Муроме и Коврове

Защитные экраны сделаны в виде перегородки из специального оргстекла, их легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости. Экраны предназначены для минимизации и возможного заражения коронавирусом сотрудников и клиентов. На данный момент защитными стеклами уже оборудованы 58 отделений почтовой связи с наибольшим количеством посетителей во Владимире, Муроме и Коврове.«Установка защитных экранов – одна из профилактических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, которые реализует УФПС Владимирской области в отделениях почты. В условиях риска заражения Covid - 19 мы призываем наших клиентов чаще пользоваться дистанционными и цифровыми сервисами Почты России. Но если у человека все же возникла срочная необходимость лично прийти на почту, мы рекомендуем соблюдать все необходимые меры предосторожности. Защитные экраны дают возможность дополнительно повысить уровень безопасности и минимизировать риск заражения», – отмечает директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.Напомним, что Почта России предпринимает целый комплекс мер для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Самочувствие сотрудников на постоянной основе контролируется начальниками отделений связи. В отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Для соблюдения дистанции в 1,5м на пол нанесена соответствующая разметка. Сотрудникам почты проведет инструктаж, выдаются средства индивидуальной защиты, отделения оснащены санитайзерами.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.