Возле подмосковной деревни Дубровка местный житель обнаружил брошенного младенца. Мальчик лежал между гаражами.
О случившемся мужчина сообщил в полицию. Ребенка доставили в медицинское ..
<a href="https://33live.ru/novosti/29-05-2020-pod-moskvoj-mezhdu-garazhami-nashli-broshennogo-mladenca.html" target="_blank">Под Москвой между гаражами нашли брошенного младенца</a> - Возле подмосковной деревни Дубровка местный житель обнаружил брошенного младенца. Мальчик лежал между гаражами.
О случившемся мужчина сообщил в полицию. Ребенка доставили в медицинское ..
[url=https://33live.ru/novosti/29-05-2020-pod-moskvoj-mezhdu-garazhami-nashli-broshennogo-mladenca.html]Под Москвой между гаражами нашли брошенного младенца[/url] - Возле подмосковной деревни Дубровка местный житель обнаружил брошенного младенца. Мальчик лежал между гаражами.
О случившемся мужчина сообщил в полицию. Ребенка доставили в медицинское ..