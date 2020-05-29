Гостья рассказала пенсионерке о предстоящей денежной реформе. После ее ухода потерпевшая обнаружила пропажу 300 тысяч рублей...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 90-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что ранее ей на домашний телефон позвонила неизвестная, которая предупредила о приходе социального работника, уточнив адрес проживания. Позже к пенсионерке пришла женщина и сообщила о положенной помощи в виде продуктов питания. Кроме того, гостья рассказала о предстоящей денежной реформе и необходимости переписать номера купюр, имеющихся дома. После ее ухода потерпевшая обнаружила пропажу 300 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во Владимирской области задержана подозреваемая – ранее судимая 42-летняя приезжая. Установлено, что потерпевшая дала задержанной свои сбережения для переписи. Пока пенсионерка искала документы для оформления положенных ей субсидий, злоумышленница воспользовалась моментом и похитила денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73