Злоумышленник продал автомобиль потерпевшего, а деньги от продажи присвоил себе...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого в присвоении автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился мужчина. Заявитель сообщил, что передал в аренду знакомому свой автомобиль марки «Хендай», стоимостью более 600 тысяч рублей. Однако спустя время его знакомый перестал выходить на связь и автомобиль не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Комсомольской площади. Им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник продал автомобиль потерпевшего, а деньги от продажи присвоил себе.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22