Кому война, а кому эпидемия родна. Петр Порошенко, несмотря на коронавирус и преддефолтное состояние Украины, вновь ворвался в тройку самых богатых людей страны.

Кому война, а кому эпидемия родна. Петр Порошенко, несмотря на коронавирус и преддефолтное состояние Украины, вновь ворвался в тройку самых богатых людей страны.Дела у бывшего президента идут как никогда хорошо. Несмотря на риск уголовного преследования, политик продолжает богатеть.Как сообщает Forbes, Порошенко вновь стал долларовым миллиардером. Сейчас состояние бывшего президента оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2014 году, когда политик пришел к власти. Тогда его активы оценивали в 1,3 миллиарда.В рейтинге самых богатых людей Украины Порошенко поднялся на третью строчку. Первую занимает донецкий олигарх Ринат Ахметов. Несмотря на то, бизнесмен был вынужден уехать из Донбасса в 2014 году, он смог сохранить большую часть активов. Вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук, возглавляющий группу "Интертайп".Основу благосостояния Порошенко составляет корпорация Roshen – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Восточной Европе. В прошлом году политик переписал активы на старшего сына Алексея, однако сохранил рычаги управления.На Украине с момента прихода к власти Владимира Зеленского завели более 15 уголовных дел, где фигурирует Петр Порошенко. Политика вызывали на допросы, но на большее новое руководсво страны не решилось.На днях была обнародована запись разговора с вице-президентом США Джо Байденом. Беседа произоша в феврале 2016 года. Американец предложил "рассмотреть обязательства" на миллиард долларов, если на Украине будет сформировано новое правительство, а генпрокурора Виктора Шокина отправят в отставку.