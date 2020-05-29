Конфликт с афроамериканским населением в Миннесоте был специально спровоцирован под выборы. Он необходим демократам, чтобы обвинить Трампа в бездействии. Подобные конфликты сейчас будут вылезать всюду, раздуваться прессой, но, скорее всего, они приведут к обратному результату.

Конфликт с афроамериканским населением в Миннесоте был специально спровоцирован под выборы. Он необходим демократам, чтобы обвинить Трампа в бездействии. Подобные конфликты сейчас будут вылезать всюду, раздуваться прессой, но, скорее всего, они приведут к обратному результату.Об этом в эфире "60 минут" заявил профессор политологии университета штата Теннеси, доктор экономических наук Андрей Коробков.Он отметил, что все надежды демократов завалить Трампа с помощью ситуации с коронавирусом ни к чему не привели. Президент сохранил свои рейтинги. Поэтому решено было прибегнуть к старому способу борьбы за электорат.По мнению профессора, подобные провокации активизируют черное население Америки, составляющее 13%, и "леваков". При этом, такие ситуации наверняка перепугают белый средний класс, которого большинство."Можно гарантировать — завтра начнутся лихорадочные закупки оружия по всей стране", — считает Коробков.Он подчеркнул, что распространившееся насилие только отталкивает население от левого сектора. Скорее всего, конечным результатом будет ослабление позиций демократов и усиление позиции Трампа среди электората в целом.Проблема очень серьезная, считает эксперт."Последний раз что-то подобное было в Лос-Анджелесе в 1992 году тоже в период предвыборной кампании. Во время погромов было убито 68 человек", — добавил он.Профессор также провел параллели с событиями 1968 года в Чикаго."Тогда страна была крайне поляризована, и во время партийного демократического съезда начались массированные демонстрации протеста и погромы в южном Чикаго. Кончилось все это, как известно, разгромным проигрышем демократов на выборах", — напомнил он."Это очень опасная игра, — сказал в заключение Коробков. — Думаю, что конечный итог будет противоположен ожиданиям".Беспорядки начались в Миннесоте после жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, повлекшего смерть мужчины.От протестов против полицейского произвола местные жители перешли к мародерству. Протестующие подожгли несколько зданий и разгромили магазины. При этом они блокируют дороги и требуют наказания виновников трагедии. К делу уже подключился Дональд Трамп: он поручил ускорить расследование.