ЧС в Миннеаполисе. После смерти темнокожего мужчины во время задержания полицией уличные протесты в США не утихают. Наводить порядок привлекли Нацгвардию.

ЧС в Миннеаполисе. После смерти темнокожего мужчины во время задержания полицией уличные протесты в США не утихают. Наводить порядок привлекли Нацгвардию.Более пятисот бойцов нацгвардии США отправлены в Миннеаполис, там уже третий дней власти не в состоянии остановить массовые беспорядки. Люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели темнокожего мужчины. В городе введен режим ЧС. Демонстранты сожгли полицейский участок. Его сотрудников пришлось эвакуировать на вертолете.Пожарные смогли подъехать к зданиям, когда тушить уже было нечего. Магазины, автосалоны выгорели дотла, а митингующие отсыпались после ночных погромов. Прежде чем поджечь, разграбили гастрономы, ювелирные лавки, банки. Таким был протест против бездействия властей после убийства полицейским чернокожего. Толпа требует немедленного ареста, но возмущенных просят подождать."Мы будем расследовать это настолько быстро, настолько тщательно и полномерно, как требует правосудие​​​. Мы просим людей проявить терпение. Есть свидетельства, которые не подкрепляют обвинение по уголовной статье", — сказал окружной прокурор Марк Фриман.Ответ митингующих не устроил и улицы они наводнили снова. Уволенного офицера требуют посадить. Чтобы сдержать толпу, губернатор вводит в Миннеаполис национальную гвардию. Мэр города объявляет режим ЧС."То, что мы наблюдали в последние два дня — это результат накопленного гнева и печали, которые укоренились в нашем черном сообществе не только за те пять минут ужаса, но и за 400 лет", — говорит мэр Миннеаполиса Джэйкоб Фрей.Раскачивают протест в Миннеаполисе не только свои. Местная полиция сообщила, что в погромах участвую и приезжие. Камни уже полетели в Трампа. И из демократической Миннесоты, и с подконтрольного демократам CNN.У Трампа и американских СМИ взаимная неприязнь. Именно поэтому общаться с аудиторией президент предпочитает в соцсетях. Так что недавнее решение "Твиттера" подписать пару его сообщений, как недостоверные, Трампа взбесило. Президент тоже подписал указ, регламентирующий работу интернет-платформ."Я подписываю исполнительный указ о защите и отстаивании прав американского народа на свободу слова. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение", — заявил Трамп.Он признался, что зашел бы еще дальше и, будь его воля, прикрыл "Твиттер", но юристы пока добро не давали. Несмотря на претензии, Трамп удаляться не намерен и останется активным пользователем социальных сетей.Сами соцсети, вполне предсказуемо, указ не поддержали. Правда глава "Фейсбука" пристыдил "Твиттер" за то, что ставят пользователям значки неправды. В самом "Твиттере" решение президента назвали реакционным и подрывающим демократические ценности. "Твиттер" огрызнулся, но будет ли ответ посерьезней? Пока не ясно оспорит ли кто-то из интернет-гигантов резонансный указ.