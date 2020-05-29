Столичные врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек, за истекшие сутки выздоровели еще 3474 пациента.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек, за истекшие сутки выздоровели еще 3474 пациента, передает РИА Новости.По словам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, общее число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725. Она напомнила, что горожане, в возрасте от 18 до 55 лет, вылечившиеся от коронавируса, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции дома.По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрирован 379 051 случай заражения, вылечились 150 993, жертвами стали 4 142 человека.В Москве отмечена наиболее сложная ситуация, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 793 человек против 2 054.Всего в городе заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровел 71 251, умерли 2 254. Каждый желающий в столице может пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции.