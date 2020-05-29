По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня. Об этом сообщает ГТРК Томск со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня. Об этом сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу "Белого дома"."30 мая будет ровно два месяца с начала карантина. Благодаря принятым вовремя жестким ограничительным мерам, мы смогли избежать катастрофического развития событий. В регионе сейчас нет тысяч заболевших и сотен погибших. И это не случайность и не везение. В первую очередь, это труд правоохранителей и врачей, которые работают круглые стуки работают над тем, чтобы Томская область оставалась безопасной территорией", – обратился к жителям региона губернатор Сергей Жвачкин.По словам главы региона, контроль эпидситуации позволил почти не останавливать строительство, работу промышленности и сельского хозяйства Отметим, что парикмахерские и салоны красоты в Томской области открыты еще с 15 апреля.