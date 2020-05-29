Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире телеканала Россия 24 рассказал, что в Конституцию внесены чрезвычайно важные правки, касающиеся сферы здравоохранения. В их числе оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что в Конституцию внесены чрезвычайно важные правки, касающиеся сферы здравоохранения. В их числе оказание доступной и качественной медицинской помощи.Леонид Рошаль обратил внимание на то, что ответственность граждан за свое здоровье крайне важна для страны. Врач отметил, что одна из правок поможет выстроить структуру, в которой каждый житель страны, вне зависимости от того, где он находится, получит качественную и доступную помощь. Такого в Конституции не было раньше, подчеркнул Рошаль. Если граждане проголосуют за принятые правки, то получат хорошее здравоохранение, которым будут гордиться.Леонид Рошаль призвал граждан принять участие в голосовании. По его словам, если этого не сделать, то здравоохранение России очень много потеряет.