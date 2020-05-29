Бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал Киев не поставлять воду в Крым. Циничное предложение американца вызвало критику российских политиков.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал Киев не поставлять воду в Крым. Циничное предложение американца вызвало критику российских политиков, сообщает РИА Новости.Так, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец отметил, что позиция Хербста кощунственна. Он напомнил, что американцы удивляются, почему в остальном мире их не любят. "Не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств", — посоветовал Чегринец и добавил, что нос могут и прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций — они дома, напомнил политик.Депутат Госдумы Константин Бахарев также заявил, что предложение Хербста — запредельный цинизм. Он отметил, что дипломаты из США по-прежнему пытаются навязать Киеву свои рекомендации, выказывая тем самым неуважение. Возможно, Хербст считает, что водная блокада будет способствовать возвращению Крыма в состав Украины, предположил депутат. В таком случае степень неадекватности человека, который в течение многих лет определял политику США в отношении Украины, удивляет.Сенатор Сергей Цеков предположил, что то, что Киев творит с Крымом — перекрывает воду, подрывает линии передач, прекращает транспортное сообщение — может делаться с подсказки Вашингтона. Он отметил, что, возможно, права человека для Хербста ограничиваются интересами США, ЕС и Украины, тогда как остальных "можно морить жаждой и голодом".