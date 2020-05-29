ВВП России в апреле снизился на 12% по сравнению с апрелем прошлого года после роста на 0,8% в марте, сообщило Минэкономразвития.

ВВП России в апреле снизился на 12% по сравнению с апрелем прошлого года после роста на 0,8% в марте, сообщается в обзоре Минэкономразвития.Российская экономика в январе-апреле снизилась на 1,9%, по предварительной оценке.Наибольший спад в апреле произошел в секторах, зависимых от потребительского спроса, который рухнул из-за карантина. Объем платных услуг рухнул в апреле на 37,9% (-5,4% месяцем ранее.Оборот розничной торговли в апреле снизился на 23,4% из-за сокращения продаж непродовольственных товаров на 36,7% после роста на 6,4% в марте. Упали продажи новых легковых автомобилей на 72,4%, снизился спрос и в других секторах. Оборот розницы продовольственных товаров снизился на 9,3% после роста на 4,7% месяцем ранее.В I квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По итогам этого года ведомство ожидает снижения ВВП на 5%. В следующем году уже прогнозируется рост – на 2,8%. А на докризисный уровень российская экономика должна выйти в первом полугодии 2022 года. Что касается ближайшей перспективы, то самое глубокое падение будет наблюдаться по итогам II квартала – 9,5%. В III и IV кварталах Минэк прогнозирует замедление спада до 6,3% и 5,2% соответственно.Коронавирус скажется и на реальных располагаемых доходах населения. По оценке Минэкономразвития, в этом году они сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%. По словам министра экономического развития, наибольшее снижение будет наблюдаться по итогам II квартала, оно составит порядка 6%. Однако без антикризисных мер по поддержке населения оно могло бы быть гораздо глубже – на уровне 7,5%.ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозирует ЦБ РФ. В целом по итогам 2020 года Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6%. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.По оценке Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте составил 22,0 миллиарда руб., в апреле — 55,8 миллиарда руб., в мае вырастет до 190,1 миллиарда руб.