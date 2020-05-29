Житель башкирского Стерлитамака был задержан после попытки поджечь судебного пристава. Поводом для такого поступка стало изъятие автомобиля. Незадолго до происшествия страж порядка ..

Житель башкирского Стерлитамака был задержан после попытки поджечь судебного пристава. Поводом для такого поступка стало изъятие автомобиля.Незадолго до происшествия страж порядка конфисковал машину 41-летнего преступника в счет погашения задолженности. После этого недовольный злоумышленник подкараулил правоохранителя на улице, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Но пристав успел среагировать и избежал тяжелых последствий.