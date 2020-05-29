Самый старый мужчина на Земле, британец Роберт Уэйтон, переживший эпидемию испанки и две мировых войны, умер в четверг в возрасте 112 лет. Свой титул он носил почти 2 месяца, после того как умер 112-летний японец Титэцу Ватанабэ.

Самый старый мужчина на Земле, британец Роберт Уэйтон, скончался в возрасте 112 лет. Его родные сообщили, что Роберт умер во во сне в своей квартире. Последние годы он болел раком.В прошлогоднем интервью он назвал себя обычным парнем, которому просто повезло прожить очень долгую жизнь. В детстве он, "как и все", переболел свинкой, корью и коклюшем, пережил эпидемию "испанки" и две мировых войны. Потом жил в Канаде и на Тайване, где перенес малярию и успешно восстановился после "двух или трех" операций, в том числе после недавнего перелома шейки бедра.Уэйтон отпраздновал 112-й день рождения 29 марта, а титул старейшего мужчины на планете он носил менее двух месяцев — его достижение было официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса 31 марта. До этого самым старым мужчиной на планете был японец Титэцу Ватанабэ (23 февраля он умер в возрасте 112 лет и 355 дней).Причем британец отказался от традиционной открытки от имени королевы Елизаветы II, которая поздравляет всех подданных, возраст которых превысил столетний рубеж. Уэйтон сказал, что у него их и так уже 10.Кому сейчас достанется титул самого старого мужчины, живущего на Земле, пока не сообщается. Старейшим человеком на Земле является 116-летняя японка Канэ Танака, уточняет ТАСС.