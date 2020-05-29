Сбербанк открывает офис своей торговой компании в Швейцарии (кантон Цуг). Торговая компания Sber Trading Swiss AG станет международным дополнением к торгово-сырьевой инфраструктуре Сбербанка.

Сбербанк открывает офис своей торговой компании в Швейцарии (кантон Цуг). Компания Sber Trading Swiss AG станет международным дополнением к торгово-сырьевой инфраструктуре Сбербанка.Трейдер Сбербанка позволит выйти на новый уровень торговли сырьем на мировом рынке, сообщает Сбербанк. Sber Trading Swiss AG укрепит позицию Сбербанка как одного из крупнейших мировых операторов и поставщиков решений, в том числе по вопросам финансирования и стратегического хеджирования.Компания займется операциями с сырьевыми товарами на международных рынках. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, угле, металлах, насыпных и сельскохозяйственных товарах.Sber Trading Swiss AG намерена в первую очередь работать с клиентами банка, производителями и переработчиками сырья в России и СНГ. Первые сделки пройдут в III квартале.Новый офис стал международным дополнением к российской торговой инфраструктуре Сбербанка по драгоценным металлам и операциям с сырьевыми товарами в рамках компании "СБ Сырьевой трейдинг".