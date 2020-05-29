В субботу сдала анализ - в воскресенье оказалась в розыске. Это кричащий заголовок из поста москвички, которая рассказала об опыте диагностики на антитела к COVID-19. Она добровольно решила проверить свой иммунитет, но в итоге попала под пристальный контроль Роспотребнадзора и принудительный карантин.

"В субботу сдала анализ — в воскресенье оказалась в розыске". Это кричащий заголовок из поста москвички, которая рассказала об опыте диагностики на антитела к COVID-19. Она добровольно решила проверить свой иммунитет, но в итоге попала под пристальный контроль Роспотребнадзора и принудительный карантин.Как сама считает — мера несправедливая. Ведь, согласно мазку, коронавируса у нее нет. Зато присутствует незначительное количество защитных антител. Чуть больше единицы. Этот показатель можно трактовать по-разному. Собственно, жительница столицы за пару дней уже услышала несколько различных версий о состоянии своего здоровья. В том числе и то, что анализ на антитела мог показать вовсе не COVID-19, а другой воспалительный процесс.В данном случае это вирус герпеса. У москвички он — в активной стадии. Однако, в принципе, присутствует у 90 процентов людей. Правда, есть и другое мнение. По словам главврача столичной поликлиники, тесты на иммунитет используются "очень чувствительные". И реагируют они только на коронавирус. В общем, ситуация запутанная.Последние несколько дней для Ольги (так зовут героиню истории) выдались крайне стрессовыми. Из-за своего состояния здоровья женщина входит в зону риска COVID-19. А потому со своей семьей изначально соблюдала все меры самоизоляции. Из квартиры — ни ногой. Покупки — только через курьеров. Тем более шокирующей оказалась новость о положительном тесте на коронавирус. Показатели одного из иммуноглобулинов — М — лишь немного превысили референтные значения. Остальное было в норме. Но на вопросы, как такое возможно и что это означает, ответить Ольге не смогли ни врачи, приехавшие к ней на дом, ни медик, назначенный держать с ней связь и контролировать самочувствие.Сейчас, когда эмоции уже улеглись, у женщины к системе здравоохранения осталась одна претензия: вместо того, чтобы успокоить и объяснить столь странные результаты, ее просто заперли в четырех стенах и молча принялись лечить."За мной пришли, образно говоря, до результатов теста. Это шокирует. Ощущение, что ты попал в какую-то систему, которая тебя перемелет с потрохами, повесит социальный мониторинг, навешает кучу штрафов", — рассказывает Ольга Лисицына.И только после того, как история разлетелась по соцсетям, Ольге позвонила главврач ее больницы и объяснила, что ничего аномального в тесте нет. Положительный результат даже при минимальном отклонении все равно положительный."Очень не хватило разъяснений, очень не хватило информации. Я очень рада, что сейчас получила информацию. Я ее обязательно проверю, сдав повторно тест через какое-то время", — отмечает Ольга Лисицына.Иммунитет человека начинает активно реагировать на коронавирус COVID-19 примерно через неделю после завершения инкубационного периода — обычно, когда у больных начинают проявляться симптомы. Сначала выделяются те самые антитела М. Еще примерно через неделю начинается выработка иммуноглобулинов G. Уже после победы над болезнью М пропадают, а G сохраняются, формируя долгосрочный иммунитет. Получается, что обнаружение в организме небольшого количества антител М может свидетельствовать о том, что человек совсем недавно заразился COVID-19."То, что у нее есть иммуноглобулины класса М, но нет иммуноглобулинов класса G, обозначает, что она больна в острой форме. Что она заболела не более 10-12 дней назад и вполне может выделять вирус", — объясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.И то, что у Ольги нет никаких признаков болезни, тоже ничего еще не означает.Сейчас ученые уже знают: подавляющее большинство коронавирусных больных вообще не испытывают никаких симптомов. Они живут среди нас и, сами того не ведая, распространяют COVID-19."Мы знаем из проверок в России и в других странах, что людей, которые получают антитела, то есть инфицированы бессимптомно, примерно в 5-10 раз больше, чем зафиксированных случаев. То есть много людей инфицировано, и эти люди могут распространять вирус. Большая часть людей перенесут коронавирусную инфекцию именно в такой форме", — комментирует ситуацию директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.В теории тесты на коронавирус могут давать ложноположительные результаты. Но конкретно тот, который сдавала Ольга, ошибается крайне редко. И уж точно не перепутает коронавирус с герпесом. В любом случае теперь женщина ждет возможность сдать еще один анализ, чтобы расставить точки над i. Говорит: в следующий раз очень бы хотела увидеть в результатах превышение по иммуноглобулину G. Чтобы быть уверенной, что организм начал бороться с инфекцией.