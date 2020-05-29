В мировых шахматах нет перерыва: в условиях пандемии коронавируса ведущие гроссмейстеры проводят серию крупных турниров, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Норвежец и сам участвует в 1/2 финала состязаний Lindores Abbey Rapid Challenge. И вместе с Даниилом Дубовым рвется в финал.

В мировых шахматах нет большого перерыва: в условиях пандемии коронавируса ведущие гроссмейстеры проводят серию крупных турниров, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Норвежец и сам участвует в 1/2 финала состязаний Lindores Abbey Rapid Challenge. И вместе с Даниилом Дубовым рвется в финал.Полуфинальные матчи второго турнира онлайн-серии, организованной Карлсеном, оказались разными по накалу. Карлсен уверенно выиграл в первом матче у американца Хикару Накамуры – 3:0. А вот Дубову пришлось повозиться с китайцем Дином Лижэнем – 2,5:1,5.Теперь соперники сыграют вторые микро-матчи, и в случае повторного успеха Карлсен и Дубов выйдут в финал. Если же Лижэнь и Накамура отыграются, то будут назначены третьи полуфинальные встречи, которые пройдут 30 мая.