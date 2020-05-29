Звезды сериала Дневники вампира Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли открыли общее дело. Атеры выпустили собственную марку алкоголя.

Звезды сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер и ПолУэсли открыли общее дело. Атеры выпустили собственную марку алкоголя.Актеры Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли многим известны какисполнители главных ролей в молодежной теленовелле. В сериале "Дневникивампира" артисты сыграли братьев Дэймона и Стефана Сальваторе.Персонажи артистов, хоть и являются родственниками, очень разные по характеру.Героев Йена и Пола объединяют лишь две вещи: любовь к девушке по имени Елена ихорошему бурбону.Спустя три года после завершения теленовеллы Сомерхолдер и Уэсли,видимо, решили капитализировать популярность своих персонажей. Артисты наладиливыпуск собственного кукурузного виски. Интересно, что в названии бурбона – Brother’sBond, есть прямая отсылка к сюжетусериала "Дневники вампира", оно переводится как "Братские узы".Йен Сомерхолдер уже рассказал поклонникам о новойалкогольной марке в личном твиттер-аккаунте. Добавим, что чрезмерноеупотребление алкоголя отрицательно воздействуют на организм человека.26 Июл 2018 в 11:25 PDTНапомним, выходил на экраны с 2009по 2017 год. В основу сценария теленовеллы легла одноименная серия книг ЛизыДжейн Смит. Главная женская роль, девушки по имени Елена, досталась артисткеНине Добрев.