Увидев на оживленной трассе ребенка, ковровчанка остановилась и позвонила в полицию.

26 мая текущего года около 19.00 жительница города Коврова Елена Попова, передвигаясь на автомобиле, на дороге в Ковровском районе увидела ребенка. Мальчик на вид 6-7 лет находился на оживленной трассе один. Он пояснил, что поссорился с мамой и ушел из дома. Ковровчанка позвонила в полицию.Елена Попова передала ребенка прибывшим на место полицейским, которые установили личность мальчика. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Установлено, что к моменту обнаружения ребенок успел пройти несколько километров, но только Елена, проявив неравнодушие и не пожалев своего времени, остановилась.Сотрудники полиции выражают благодарность жительнице Коврова Елене Поповой за проявленную бдительность и неравнодушие, которые, возможно, позволили избежать трагедии.