Вместе с постепенным возвращением к привычной жизни, все новые сферы услуг осваивают и другой популярный в последнее время формат - удаленку. Сразу три крупные сети столичных аптек получили разрешение Росздравнадзора на торговлю в интернете. Оформить и оплатить заказ москвичи могут прямо на сайте, а лекарства покупателям привезут домой.

Вместе с постепенным возвращением к привычной жизни, все новые сферы услуг осваивают и другой популярный в последнее время формат — удаленку. Сразу три крупные сети столичных аптек получили разрешение Росздравнадзора на торговлю в интернете. Оформить и оплатить заказ москвичи могут прямо на сайте, а лекарства покупателям привезут домой.Теперь все, что нужно, можно купить, не выходя из дома. Лекарства доставят прямо до двери."Выдано первое разрешение на розничную дистанционную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Разрешение получили три крупные аптечные сети", — пояснила помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.Пока таких три, но будет больше. При соблюдении требований, уйти в интернет сможет любая аптека.Условия такие: лицензия должна быть получена не меньше года назад, у аптеки должен быть свой сайт или мобильное приложение, через которые, собственно, и будет осуществляться продажа. Требования, конечно, есть и к доставке. Лекарства — это все-таки не гамбургеры, поэтому желательно иметь свою собственную курьерскую службу или договор с организацией, непосредственно этим занимающейся. Но и тут подойдут не все. Компания должна перевозить лекарства только в сумках-холодильниках."Холод отдельно, — поясняют в аптеке. — В отдельный пакет то, что хранится в холоде. А другие препараты будем уже в обычный шкаф складывать".Лекарства и раньше можно было заказать онлайн, но привозили их в ближайшую аптеку. Впрочем, за рецептурными препаратами все же придется идти самим. По крайней мере, пока."Мы предложили Минздраву принять порядок, в соответствии с которым люди смогут выписывать лекарства дистанционно, и, соответственно, курьеры и курьерские службы с помощью тех, которые вводятся и в самих аптеках, они будут доставлять", — добавляет президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.Возможно теперь лекарства станут доступнее и по цене. Экономия на аренде позволит аптекам снизить цену."При заказе через интернет — цены ниже, чем при покупке в традиционной рознице. Поэтому я уверена, что фармацевтика не будет здесь исключением", — заверяет гендиректор группы компаний Анастасия Карпова.Но о массовом уходе аптек в интернет, конечно, и речи не идет."В развитых странах мира, где торговля лекарствами разрешена, доля онлайн-продаж доходит до 10 процентов, и не поднимается выше. По сути, есть своя аудитория", — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.Торговлю лекарствами будут контролировать как и обычную. Росздравнадзору достаточно всего двух жалоб, чтобы отозвать разрешение.