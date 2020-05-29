Торговая война США с Китаем сократила рыночную стоимость американских компаний на $1,7 триллиона, пишет South China Morning Post со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Торговая война США с Китаем сократила рыночную стоимость американских компаний на $1,7 триллиона, пишет South China Morning Post со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка.Более высокие пошлины могут снизить темпы роста инвестиций американских компаний почти на 2 процентных пункта.Повышение пошлин уже сократило рост американских инвестиций на 0,3 процентного пункта к концу 2019 года, и ожидается сокращение еще на 1,6 процентного пункта в этом году, заявили авторы доклада во главе с экономистом Мэри Амити.Американские фирмы несли почти все расходы, связанные с повышением импортных пошлин США. Фирмы, которые экспортируют в Китай, также стали менее прибыльными из-за китайских ответных пошлин.Исследование показало, что объявления, связанные с торговой войной, имеют отношение к падению цен на акции на 8,9%. Компании, присутствующие на китайском рынке, больше всего страдают от торгового спора, поскольку замедление роста китайской экономики снизило отдачу от инвестиций, сделанных там американскими компаниями.Хотя Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы 15 января, все еще остаются в силе пошлины США на сотни миллиардов долларов.Между тем, пандемия коронавируса обострила напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что стал относиться к торговой сделке с Китаем совсем по-другому после глобальной вспышки COVID-19.