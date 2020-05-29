Особое внимание уделено развитию первичного звена.

Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах на пост губернатора 13 сентября 2020 года. «Я с удовольствием Вас поддержу», - сказал в беседе с Сергеем Ситниковым глава государства.Сегодня абсолютно точно подобную же фразу могут сказать в поддержку главы региона представители многих отраслей, и одной из первых она прозвучала от регионального здравоохранения. Внедрение современных технологий и трехуровневой системы медицинского обслуживания в Костромской области помогло сохранить здоровье и предотвратить болезни большего числа жителей. О том, какие важнейшие изменения произошли в региональной медицине за последние годы, нашему изданию рассказал главный внештатный травматолог Костромской области, заведующий травматолого-ортопедическим отделением городской больницы Костромы Андрей Торшилов.Территориальные особенности Костромской области таковы, что при большой площади и протяженности в регионе - небольшая плотность населения. В некоторых деревушках проживает по 15-20 человек, а между населенными пунктами могут быть десятки километров. В таких условиях самым рациональным решением стало внедрение трёхуровневой системы оказания медицинской помощи, - считает Андрей Торшилов. При этом особое внимание уделено развитию первичного звена.По поручению Сергея Ситникова в области создана и продолжает развиваться сеть фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных комплексов, оснащённых маммографами и флюорографами. Только за прошлый год новые ФАПы посетило более 150 тысяч пациентов.«Никогда ещё в Костромской области медицинская помощь не была настолько приближена к населению. Сегодня мы можем быстро диагностировать болезнь и назначить эффективное лечение», - отметил Андрей Торшилов.ФАПы, участковые поликлиники и районные больницы – первый уровень системы здравоохранения - что называется, рядом с домом. Сюда жители могут обращаться по любым вопросам. Если необходимо, за специализированной помощью пациента направят в ближайшую окружную больницу – в Кострому, Галич или Шарью.«Областной центр находится у границы, остальная территория очень вытянута – 550 километров в сторону. Поэтому окружные больницы образуют треугольник на карте. Это позволяет оказывать высокотехнологичную медпомощь каждому жителю в пределах 100 километров от дома. Самый высокий уровень оснащения – в областных больницах, которые сегодня по уровню могут сравниться с учреждениями федерального центра», - поясняет врач.Личная заслуга губернатора, считает Андрей Торшилов, развитие санитарной авиации. За последние два с половиной года вертолетами АНСАТ и МИ-2 в больницы Костромы доставлено более 500 пациентов, почти 100 – уже в этом году. Каждый вылет – это спасенная жизнь. Применение авиации позволяет оперативно оказать медицинскую помощь тяжелым пациентам.«Не во многих регионах страны есть свои санитарные вертолёты. А мы благодаря этому можем любого больного перевести в областной центр за 3-4 часа из самого дальнего уголка. Это здорово, конечно. Особенно часто этим пользуются кардиологи – в этом направлении каждая минута на счету, операцию делают уже через несколько часов после госпитализации», - рассказал Андрей Торшилов.Поддержку областных властей и лично губернатора получают и специализированные областные медцентры. В центре травматологии и ортопедии, оснащённом по высшему разряду, ежегодно увеличивается число операций. Десять лет назад здесь делали ежегодно 50 операций по травматологии, сейчас – более 600 в год. На лечение приезжают не только костромичи, но и жители других регионов.«Видя такой объем и качество нашей работы, в Костромскую область на лечение приезжает много иногородних – из Москвы, Иванова, Владимира, Мурманска, Архангельска. Такого нет нигде, мы общаемся с коллегами из других регионов. К нам едут, в нас видять потенциал. Это очень важно, это самое главное, что люди доверяют нам своё здоровье. И так не только в травматологии, а в каждом направлении. Если мы возьмём кардиохирургию, то там проводится более 2,5 тысяч операций в год. Раньше в регионе шунтирование вообще не делали, пациентов направляли в Москву. Сейчас никаких проблем нет – наши пациенты своевременно получают помощь и выздоравливают. Это делается быстро и качественно», - отмечает Андрей Торшилов.Одно из приоритетных направлений деятельности администрации области – привлечение кадров в отрасль здравоохранения. В прошлом году в лечебные учреждения региона пришли работать 53 врача, в этом году ещё 100 целевиков. За последние пять лет в результате комплексной работы по привлечению кадров и оказанию мер социальной поддержки дефицит врачей и среднего медперсонала удалось сократить в два раза - с 560 до 300 человек. В том числе, в рамках областных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».«Все сегодняшние итоги – это результат работы Сергея Константиновича Ситникова и сформированной им команды. Масштабнейшая работа идёт по направлениям национального проекта "Здравоохранение” – по развитию детского здравоохранения, борьбе с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию первичной медпомощи. Всё это реализуется под личным контролем главы региона, и это верный путь. От врачей зависят медицинские действия, и мы делаем всё возможное, чтобы сохранять жизни людей. Тем более, что все условия для этого в Костромской области созданы».