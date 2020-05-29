Дональд Трамп исполнил свою угрозу и подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Теперь сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Дональд Трамп исполнил свою угрозу и подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Теперь сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности."Небольшая горстка монополий контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах, — заявил Трамп. — У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, скрывать, а также изменять практически любые формы общения. Это недопустимо".Ранее Twitter пометил два сообщения самого президента США значком недостоверной информации, напоминает телеканал "Россия 24".