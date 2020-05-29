Twitter бурно отреагировал на указ Трампа о соцсетях: руководство сервиса назвало документ реакционным и политизированным. Действия президента США не оставили без внимания и в Facebook.

Противостояние между президентом США и его излюбленным рупором, сервисом Twitter, обостряется. Руководство последнего бурно отреагировало на указ Дональда Трампа о социальных сетях, назвав его "реакционным и политически ангажированным".Как писали ранее "33Live.Ruру", накануне глава Белого дома подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США. Он предполагает снятие с последних широкого правового иммунитета, защищающего от ответственности от претензий по редактированию контента. Это предусмотрено секцией 230 акта о благопристойности при телекоммуникациях от 1996 года, регулирующему отрасль. Она гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса, то есть социальной сети в том числе, не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом."У них есть щит, и они могут делать, что хотят. Больше у них этого щита не будет", – прокомментировал свои действия Трамп."Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону. Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета", — говорится в заявлении Twitter.Не оставили без внимания инициативу обиженного на соцсети Трампа и в Facebook. Правда, обошлись без обвинений."Facebook — это платформа для разных взглядов. Мы верим в защиту свободы выражения мнений в наших сервисах, одновременно защищая наше сообщество от вредоносного контента, включая контент, предназначенный для того, чтобы помешать избирателям реализовать свое право голоса, – говорится в заявлении официального представителя Facebook Лиз Буржуа. – Эти правила распространяются на всех. Отмена или ограничение секции 230 будет иметь противоположный эффект. Это приведет еще к большим ограничениям контента в интернете, а не к их сокращению. Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей во всем мире, это накажет компании, которые разрешают спорные заявления, и вынудит платформы подвергать цензуре все, что может кого-либо обидеть".Ранее глава Facebook Марк Цукерберг более обтекаемо заявил, что ни одна соцсеть не должна становиться "арбитром правды" и ни Facebook, ни Twitter не должны брать на себя такую ответственность.Указ Трампа больше похож на личную месть, чем на борьбу за свободу слова. Причиной стали действия администраторов Twitter: ранее они пометили один из твитов своего скандального пользователя значком, указывающим, что президент США говорит неправду. В нем была и ссылка на статью, в которой Трампа уличили во лжи. Трамп воспринял это как прямую угрозу его политическим амбициям, а именно планам на переизбрание на второй срок в качестве президента США, и пообещал взять соцсети в ежовые рукавицы, а то и вовсе закрыть, если те будут "глушить голоса консерваторов". "Я сыт этим по горло", – заявил Трамп.Указ затрагивает в том числе крупнейших игроков этого рынка – Twitter, Facebook, Google. При этом сами соцсети настаивают на том, что они никак не мешают людям высказываться, хотя и удаляют или блокируют контент, который, с точки зрения администраторов, противоречит их правилам.