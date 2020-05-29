Участники парада Победы на Красной площади пройдут тест на коронавирус, на тренировках им выдадут маски и запретят общаться с другими подразделениями.

Участники парада Победы на Красной площади пройдут тест на коронавирус, на тренировках им выдадут маски и запретят общаться с другими подразделениями, передает "Интерфакс".Как сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, решается вопрос с проживанием военнослужащих, задействованных в параде Победы.Проживать они будут в отдельных изолированных помещениях, для исключения контактов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.Военные медики возьмут под жесткий контроль выполнение всех противоэпидемических мероприятий в местах проживания парадных расчетов и в процессе тренировок.По словам Салюкова, будут приняты меры для того, чтобы во время передвижения и отдыха между прохождениями торжественным маршем на тренировках исключить общение военнослужащих разных подразделений.