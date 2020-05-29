Оказывается, вирус пахнет: в Финляндии ученые выяснили, что собаки могут учять больных COVID-19 людей.

Оказывается, вирус пахнет: в Финляндии ученые выяснили, что собаки могут учять больных COVID-19 людей."Революционный инструмент в борьбе с коронавирусом" — так назвали свое исследование в Институте Хельсинки. Финские ученые выяснили, что определять больных коронавирусом COVID-19 людей могут собаки — по запаху. Пока, правда, только биоматериала.Но в будущем животных рассчитывают обучить обнаруживать зараженных — просто по запаху мимо идущего человека. Погрешность при определении коронавируса такая же, как при использовании медицинских тестов, утверждают ученые. Важно и то, что собаки и раньше успешно определяли болезни. Например, малярию и даже рак."Наш опыт показал, что болезнь имеет характерный запах, и мы успешно обучили собак точно обнаруживать малярию, — рассказывает профессор Джеймс Логан, ведущий научный сотрудник по этой работе и заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины. — Также мы знаем, что респираторные заболевания могут изменить запах, исходящий от человека. Таким образом мы надеемся, что собаки также могут обнаружить COVID-19".В Институте Хельсинки утверждают, что обучение заняло всего несколько недель. Другое дело, что речь идет о подготовленных животных. Кинологи считают: чтобы поставить такой поиск заболевших на поток, как это сейчас происходит со взрывчаткой или наркотиками, потребуются годы работы."Этот вирус никому не понятен, никому не известен — и только финские собаки за три недели поняли про него все — это чрезмерно смелое утверждение, — считает кинолог Виталий Орлов. — Если через какое-то время эта информация сможет как-то структурироваться, то это может принести пользу обществу".Ученые считают, что собак, способных определять больных коронавирусом, можно было бы использовать в аэропортах, домах престарелых и при осмотре в больницах.Может ли сама собака заразиться? Согласно последним данным — да. Но переносчиком вируса собака быть не может, а болезнь у нее протекает практически бессимптомно.