Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО разыскивают пропавшую без вести Второву Евгению Михайловну, 19.12.1972 г.р., и ее сына Второва Александра Ильясовича...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО разыскивают пропавшую без вести Второву Евгению Михайловну, 19.12.1972 года рождения, и ее несовершеннолетнего сына Второва Александра Ильясовича, 27.07.2004 года рождения, местонахождение которых не известно с 08.08.2019.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93