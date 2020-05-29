Преступление было раскрыто по «горячим следам» благодаря бдительности местной жительницы.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила, что в здании учреждения, расположенного напротив ее дома, в ночное время находятся подозрительные граждане.Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых граждан. Задержанными оказались 30-, 33-, 35- и 41-летний местные жители, которые пояснили, что у них возник умысел на совершение кражи из данного учреждения. В ночное время они проникли внутрь помещения и похитили оттуда изделия из металла. Похищенное имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома, однако сделать это подозреваемые не успели. Местные жители были задержаны полицейскими и дали признательные показания.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ (попытка кражи).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.