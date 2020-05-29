Преступление было раскрыто по «горячим следам» благодаря бдительности местной жительницы.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила, что в здании учреждения, расположенного напротив ее дома, в ночное время находятся подозрительные граждане.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых граждан. Задержанными оказались 30-, 33-, 35- и 41-летний местные жители, которые пояснили, что у них возник умысел на совершение кражи из данного учреждения. В ночное время они проникли внутрь помещения и похитили оттуда изделия из металла. Похищенное имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома, однако сделать это подозреваемые не успели. Местные жители были задержаны полицейскими и дали признательные показания.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ (попытка кражи).
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.