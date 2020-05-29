Как только кто-то нажмет кнопку — врач сразу же получит сигнал, в этот момент на смарт-часах показано, в какой палате находится пациент и даже расположение его койки. Все это не фантастический фильм, а высокие технологии, которые особенно необходимы системе здравоохранения.

Как только кто-то нажмет кнопку — врач сразу получит сигнал, в этот момент на смарт-часах показано, в какой палате находится пациент и даже расположение его койки. Все это не фантастический фильм, а высокие технологии, которые особенно необходимы системе здравоохранения. Ведь счет очень часто идет на секунды, передает ГТРК "Красноярск"."Кнопка вызова" — новый проект для медицинских учреждений. Его основой является интернет вещей — устройства могут связываться без участия человека, а также работать в автономном режиме до нескольких лет. Система удаленного вызова врачей уже используется в Красноярске — в ФГБУ "Федеральный Сибирский научно- клинический центр", а также в медицинских учреждениях Уфы и Воронежа.Комфорт для пациентов, удобство для медперсонала, и самое основное — мобильность и возможность вовремя оказать экстренную помощь. Цель подобных проектов — уменьшение времени реакции врачей, от чего напрямую зависит шанс на спасение пациентов.