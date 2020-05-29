В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня пограничника. В этом году служба отмечает 102-года со дня основания. Из-за пандемии коронавируса все традиционные мероприятия отменили, а вот салют решили устроить.

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня пограничника. В этом году служба отмечает 102-года со дня основания. Из-за пандемии коронавируса все традиционные мероприятия отменили, а вот салют решили устроить.В небо над столицей выпустили около двух тысяч фейерверков. Залпы произвели 72 установки, расположенные на Поклонной горе. Небо разукрасили около полусотни видов салюта, их купола достигали трехсот метров в диаметре, а высота была более пятисот метров.Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" поздравил пограничников с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что перед ними стоят важнейшие задачи, так как в мире остается немало угроз и рисков. Российский лидер обратил внимание на то, что на территорию государства в первую очередь нельзя допускать проникновения международных террористов и бандитов. Для этого нужно последовательно развивать пограничную инфраструктуру, наращивать оперативные, кадровые, технические возможности.Путин заявил, что защитники российских рубежей — мужественные и смелые люди, оберегающие безопасность родины и наших граждан. У пограничной службы России — богатая и славная история, подчеркнул президент.Глава государства отметил, что в последние годы пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, достойно выполняли даже самые сложные задачи. Владимир Путин заявил, что страна всегда будет помнить тех, кто погиб на посту, не жалел себя, защищая свой народ и Родину.