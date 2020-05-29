Подозреваемый потребовал денежные средства, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе...

«27 мая Управлением дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась женщина, она сообщила, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина потребовал денежные средства в размере 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе. Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму.Как сообщалось ранее, 7 мая сотрудниками УСБ ГУ МВД России по г. Москве был задержан житель столицы, которому инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, мужчина опубликовал дискредитирующие его фотографии на администрируемой интернет-площадке. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По результатам проведенной экспертизы опубликованные обвиняемым фотоматериалы признаны порнографическими. В связи с этим 28 мая следователями столичного Главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ.По всем уголовным делам проводятся следственные действия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве