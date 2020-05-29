В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Авария произошла днем 29 мая в Адмиралтейском районе. В результате пенсионерка ..

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Авария произошла днем 29 мая в Адмиралтейском районе.В результате пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу, сообщает ИА "Невские новости". Другие подробности ДТП выясняются.