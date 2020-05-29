В Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации губернатора города.Отмечается, что будет носить рекомендательный характер соблюдение самоизоляции для людей старше 65 лет, а также ношение масок и перчаток на улицах.Будет разрешено посещать кладбища, но только при условии использования средств индивидуальной защиты.Ношение перчаток и масок остается обязательным для посещения магазинов, проезда в транспорте и пребывании в общественных местах.С 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий учащихся, пенсионеров и мужчин, достигших возраста 60 лет, а также для женщин старше 55 лет. При этом для них не будут действовать льготные и бесплатные проездные билеты в электричках и пригородных автобусах.До 14 июня запрещено посещение городских лесов и лесопарковых зон, спортивных и детских площадок. Нельзя посещать театры, выставки, музеи, кинотеатры, зоопарки, фитнес-центры, рестораны и другие досуговые объекты.