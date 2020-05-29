В подмосковном Сергиевом Посаде нашли свалку с лекарствами. Выяснилось, что неизвестные выбросили тонны дорогих препаратов от рака с истекшим сроком годности. Медикаменты обнаружили ..

В подмосковном Сергиевом Посаде нашли свалку с лекарствами. Выяснилось, что неизвестные выбросили тонны дорогих препаратов от рака с истекшим сроком годности.Медикаменты обнаружили жители поселения Сватково. Примечательно, что некоторые упаковки пытались сжечь. Среди выброшенных лекарств также оказались средства против ВИЧ и гепатита. К настоящему времени свалку ликвидировали, прокуратура Московской области начала проверку.