В Амурской области за сутки зафиксировано девять природных пожаров. Четыре из них - в Шимановском, Бурейском и Тындинском районах - общей площадью более 500 гектаров в настоящий момент ликвидировано, передает ГТРК Амур.

В Амурской области за сутки зафиксировано девять природных пожаров. Четыре из них — в Шимановском, Бурейском и Тындинском районах — общей площадью более 500 гектаров в настоящий момент ликвидировано, передает ГТРК "Амур".Пять возгораний остаются действующими. Среди них — возникший 2 дня назад пожар на труднодоступной территории в Бекельдеульском заказнике. По предварительной информации, ЧП произошло по вине рыбаков. В настоящий момент начато расследование.