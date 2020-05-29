Краевой следственный комитет занялся ситуация со взрывом газа в Амурске. По данному факту проводится проверка, по результатам будет приниматься решение возбуждать уголовное дело или нет. Происшествие случилось сегодня утром в квартире шестиэтажного дома.

Следственный комитет по региону начал расследование по факту ЧП со взрывом газа в Амурске. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки, сообщает ГТРК "Дальневосточная".Инцидент произошел этим утром в квартире 6-этажного дома. Возгорание на площади 45 квадратных метров началось после хлопка газа. В происшествии пострадал мужчина. Он получил ожоги 27% тела и был госпитализировали. По данным полицейских, перекрытия и несущие конструкции в квартире повреждены не были, ущерб соседним жилым помещениям также не причинен.