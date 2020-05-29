Детский омбудсмен России Анна Кузнецова выступила с инициативой создать в стране реестр педофилов. Такой идеей она поделилась в своем ежегодном докладе. Кузнецова предложила ..

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова выступила с инициативой создать в стране "реестр педофилов". Такой идеей она поделилась в своем ежегодном докладе.Кузнецова предложила организовать бессрочное наблюдение за педофилами после их освобождения из тюрьмы. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка настаивает на запрете доступа для таких преступников к Сети и любым контактам с несовершеннолетними, сообщает .